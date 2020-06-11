شكرا لقرائتكم النجم الساحلى: نتابع موقف كارتيرون مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، كواليس المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.
قال عاشور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس 1 :" لا توجد أي مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون أو حمدي النقاز لاعب القلعة البيضاء السابق".
أضاف عاشور:" لن نتحدث بخصوص أي مفاوضات مع كارتيرون إلا في حال توقيعه رسميَا ونتابع موقفه مع الزمالك".
تابع قيس عاشور: "الوقت الحالي الفريق منشغل بالتحضيرات لاستئناف الموسم لانهاء الدوري في مركز متقدم للمشاركة في البطولات الأفريقية، ولا يوجد أي تفاوضات مع حمدي النقاز في الوقت الحالي".
واختتم قيس عاشور تصريحاته: "العلاقة ممتازة مع الأهلي، وأزمة سليمان كوليبالي في طريقها للتسوية وأزمة كورونا جعلت هناك مشاكل مادية للأندية، ولكن نأمل أن تنتهي الأزمة قريباً".
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