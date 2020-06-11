شكرا لقرائتكم أحمد صديق: ثابت البطل قالى "شم" نجيلة التتش إنجاز لأى لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد صديق نجم الأهلى الأسبق كواليس مقابلته مع الراحل ثابت البطل مدير الكرة بالأحمر بعد انضمامه للقلعة الحمراء.

قال صديق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس 1 :" أتذكر أن ثابت البطل قال لي يا صديق مُجرد شم رائحة ملعب الأهلي كأنك حصلت على كل شيء، وهو كان محقا".

وتحدث صديق عن كواليس انضمامه للأهلى: "كنت ألعب في نادي الفيوم وحدثني عدلي القيعي للانضمام للنادي وقال لي ستلعب في دورة ودية في الإسكندرية مع فريق الشباب".

وتابع "فوجئت بأن فتحي مبروك لا يعرف الحكاية وإنني سألعب معه فعدت وتحدثت مع القيعي والذي أبلغ ثابت البطل وحدثني الأخير وقال لي سأحل كل شيء مع فتحي مبروك".

وأضاف "انتقلت معارا ولم أشارك كثيرا في فترة جو بونفرير وتوني أوليفيرا بسبب سوء النتائج وعدت سريعا للفيوم".

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وتابع "من الفيوم انتقلت لأسمنت أسيوط ولعبت معهم في الدوري الممتاز وساهمت في بقاء الفريق وتجنب الهبوط ثم جاء أكثر من عرض مثل المقاولون العرب والإسماعيلي وإنبي ووقعت للمقاولون في شهر يناير عام 2006 وحصلت على مقعدم تعاقد".

وأكمل أحمد صديق حديثه "في صيف ذلك العام حدثني الزمالك وجلست مع مرتضى منصور وتقدم إنبي والإسماعيلي لي بعروض ثم ظهر الأهلي عن طريق حسام البدري والقيعي".

وأضاف "أخبرت الأهلي بتوقيعي للمقاولون وقيل لي لا تقلق سنحل المشكلة وبالفعل انتقلت للنادي".

وأتم "قضيت ثلاث سنوات هي تمثل أحمد صديق هي الأروع في مسيرتي توجت خلالهم بـ13 أو 14 بطولة".