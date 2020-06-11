شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن إطلاق إسم الناقد الرياضى محمد صيام علي قاعة المبني الإجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اطلاق اسم الصحفي الراحل محمد صيام على احدى القاعات الكبرى بنادي الزمالك.

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قال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية النادي الأبيض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "نتمنى الشفاء لنجلة خالد الغندور، وعزائي للأسرة الصحفية ومحافظة السويس في وفاة محمد صيام".

وتابع رئيس النادي الأبيض، أن الزمالك ليس نادي ضعيفا ولا يستجدي تعاطف أحد.

ومد منصور فترة سداد الاشتركات للأعضاء قائلا: "انهاردة كان آخر يوم لسداد اشتراكات العضوية بدون غرامات لكن تم مد الاشتراك لمدة أسبوع".