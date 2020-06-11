شكرا لقرائتكم محمود الشامى يطالب اللجنة الخماسية بإظهار سيناريوهات عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصرى السابق، أن صمت مسئولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ 3 أشهر تسبب فى أزمة بين الاندية واتحاد الكرة بسبب عدم السماع الى مطالبهم و بحث الأزمات المتواجدة على الساحة الرياضية الحالية وفى انتظار قرار مجلس الوزراء لحسم عودة النشاط .

ووجه محمود الشامى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 لبرنامج جمهور الثالثة مع الاعلامى إبراهيم فايق سؤالا إلى اللجنة الخماسية القائمة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أين السيناريوهات التى أعدت لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة ؟ .

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وأشار محمود الشامى أن مسئولى اللجنة الخماسية ليس لديهم خبرة فى التعامل مع بعض المواقف قائلا " اللجنة الخماسية مكنش عندها خبرة لما عملت مباراة الأهلي والزمالك قرعة حرة لأنها قرار الأمن " .