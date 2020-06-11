اخبار الرياضه

محمود الشامى يطالب اللجنة الخماسية بإظهار سيناريوهات عودة النشاط الرياضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم محمود الشامى يطالب اللجنة الخماسية بإظهار سيناريوهات عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصرى السابق، أن صمت مسئولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ 3 أشهر تسبب فى أزمة بين الاندية واتحاد الكرة بسبب عدم السماع الى مطالبهم و بحث الأزمات المتواجدة على الساحة الحالية وفى انتظار قرار مجلس الوزراء لحسم عودة النشاط .   

ووجه محمود الشامى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 لبرنامج جمهور الثالثة مع الاعلامى إبراهيم فايق سؤالا إلى اللجنة الخماسية القائمة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم أين السيناريوهات التى أعدت لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة ؟ .

Advertisements

وأشار محمود الشامى أن مسئولى اللجنة الخماسية ليس لديهم خبرة فى التعامل مع بعض المواقف قائلا " اللجنة الخماسية مكنش عندها خبرة لما عملت مباراة الأهلي والزمالك قرعة حرة لأنها قرار الأمن " .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود الشامى يطالب اللجنة الخماسية بإظهار سيناريوهات عودة النشاط الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا