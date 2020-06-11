شكرا لقرائتكم محمد مرجان: ملتزمون بعدم خلط الرياضة بالسياسة.. والأهلى فوق الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الأهلى عمره ما كان سببا في حدوث مشكلة على مر تاريخه، لأنه الرياضة أخلاق وتنافس شريف وانتماء.

وقال محمد مرجان خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "سهرة مع": الأهلى بطل القرن بألقابه القارية وبطولاته المحلية وليس بمجاملة أحد والوثائق والتاريخ بيقول كدة، ومصدر قوة الرياضة المصرية".

وأكد محمد مرجان: "أن الأهلي ملتزم بعدم خلط الرياضة بالسياسة، وكل ما فات من سنوات يؤكد تمسك الأهلي بهذا الأمر وكل ما ينص عليه الميثاق الأوليمبي، وقدمنا 13 خطابا ضد التجاوزات".

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وأوضح مدير النادى الأهلى: "أن الأهلى فوق الجميع وهناك مغرضون يفسرون شعار الأهلي فوق الجميع بشكل خاطئ، لأننا شرحنا هذا الشعار في أكثر من مرة ودائمًا ما نفسره بالشكل السليم، يعني تفضيل كل أبناء الأهلي لمصلحة النادي على مصلحتهم الشخصية، كما نفضل مصلحة مصر على مصلحة الأندية."

وأضاف محمد مرجان، "أن الجماهير رقم واحد عندنا لأنه المحاسب الأول للإدارة واللاعبين هو اللى بيشجع الفريق ويفرح لبطولاتك ويحزن لخسارته، مؤكدا أن الأهلى كان مصدر السعادة للجماهير المصرية عندما شارك في كأس العالم للأندية بدون وجود دورى محلى، مضيفا أن علاقتنا قوية مع جميع الأندية".