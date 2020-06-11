شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: عودة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، تفاصيل اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي، والتوصيات التي نقلتها إلى الكاف لبحث إمكانية تنفيذها.

أكد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه على قناة "أون تايم سبورتس":" لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم اجتمعت اليوم الأربعاء، واستقرت على عودة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "النسخة الجديدة من بطولتي دوري الابطال والكونفيدرالية ستقام ادوراها التمهيدية في شهر سبتمبر المقبل، والاندية التي وصلت للدوري قبل النهائي في النسخة الحالية لن تشارك في الأدوار التمهيدية".

وأكمل: "تم وضع استثناءات في القيد للنسخة المقبلة للبطولتين للأندية التي وصلت للدور قبل النهائي"، مضيفا:"بطولة امم اوروبا ستنتطلق في شهر سبتمبر المقبل، وستقام الادوار النهائية لبطولتي دوري الابطال والكونفيدرالية، في الأيام التي لا يوجد بها مباريات في افريقيا".

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وتابع:"هذه التوصيات سيتم تقديمها للمكتب التنفيذي للكاف، لاعتمادها رسميا".

يذكر أن المسابقتين الأفريقيتين توقفتا عند الدور نصف النهائي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم.