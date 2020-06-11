شكرا لقرائتكم أحمد صديق: الأهلى خيره على الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد صديق نجم الأهلى الأسبق إن المارد الأحمر خيره على الجميع موضحا أن تنازله عن مستحقاته عام 2013 واجب عليه.

أضاف صديق، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة "اون تايم سبورتس" :" ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى طلب وقتها من اللاعبين أن يتم خصم 15 % من عقودهم وأن الأمر اختيارى للجميع، وهو ما وافقت عليه على الفور"، مضيفا :"فى نهاية الموسم صدر قرار بالإستغناء عنى وقام سيد عبد الحفيظ بالإتصال بى طالبا منى العودة لأخذ كافة حقوقى إلا أننى رفضت".

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وأضاف :" قولت لسيد عبد الحفيظ، أننى عندما تنازلت عن جزء من مستحقاتى كان بطيب خاطر ولن أعود للحصول على نسبة الـ15 % التى تنازلت عنها بالرغم من رحيلى فى نهاية الموسم".

وتابع:" كنت لا اتمنى أن لا يذكر هذا الموقف من سيد عيد الحفيظ فى إحدى البرامج لأنه واجب على أى لاعب داخل صفوف النادى الأهلى" مؤكدا أن المارد الأحمر خيره على جميع اللاعبين الذين دخلوا القلعة الحمراء .