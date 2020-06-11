شكرا لقرائتكم أحمد صديق: مرتضى منصور اتفق معى على الانضمام للزمالك ولكن فضلت الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد صديق لاعب الأهلي السابق عن كواليس اقترابه من الانضمام للزمالك في وقت سابق.

أضاف صديق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس1: "بعدما رحلت عن الأهلي في عام 2009 وانتقلت إلى الإسماعيلي تألقت مع الدراويش وتلقيت عدة عروض من أندية كثيرة".

تابع لاعب الأهلى السابق "الزمالك دخل في مفاوضات معي عام 2012 بعد نهاية تعاقدي مع الإسماعيلي وجلست مع مرتضى منصور في منزله واتفقت معه على كل شيء ولكنني انتظرت لفترة لمعرفة موقف الأهلي من ضمي".

واختتم تصريحاته "وبالفعل دخل الأهلي في مفاوضات معي ووقعت له فورا وعدت مرة أخرى للقلعة الحمراء".

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