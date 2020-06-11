شكرا لقرائتكم الشامي: الأهلي صاحب الكلمة العليا في الرياضة المصرية.. وزاهر أقوى من أدار الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن سمير زاهر هو أقوى من أدار اتحاد الكرة من قبل، ولكنه يتمنى ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة انتخابات اتحاد الكرة القادمة.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تاييم سبورتس 2:الكلمة العليا في الرياضة المصرية كانت للأهلي في فترات كثيرة بفضل شعبيته، ويأتي ومن بعده الزمالك ثم اتحاد الكرة في المرتبة الأخيرة.

شدد الشامي على أن انجاز الوصول لكأس العالم مع كوبر يحسب للجهاز الفني واللاعبين ودور هاني أبو ريدة، الذي وفر كل احتياجات الجهاز الفني.