شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: بداية التدريبات أول يوليو..وعودة النشاط بكامل قوته فى أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن بداية التدريبات ستكون أول يوليو القادم موضحا أن بداية أغسطس المقبل الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي، حيث ستأخذ الأندية فترة اعداد لمدة شهر

أضاف صبحى خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير :" 15 /6 بداية عودة بعض الأمور لطبيعتها منها فتح الأندية ومراكز الشباب، ومن هذا التاريخ أيضا سيكون فترة التجهيز لعودة النشاط وقد نرى ذلك في شهر أغسطس مع الرغبة الأكيدة لدى الدولة في العودة".

وأوضح:"بداية أغسطس المقبل الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي، حيث ستأخذ الأندية فترة اعداد لمدة شهر، حيث ستبدأ التدريبات بداية من أول يوليو"، مضيفا:"الدولة لديها رغبة قوية في عودة النشاط الرياضي، ولكن بإجراءات احترازية محددة، والموقف النهائي الاسبوع المقبل

تابع صبحى:" نسعى لعودة الأمور لطبيعتها بشكل تدريجى بداية من نصف هذا الشهر 15و يونيو سيشهد فتح الأندية ومراكز الشباب خاصة أننا ندرك جيدا أهمية كرة القدم ومكانتها عند المصريين".