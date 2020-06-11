شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الأهلي لن يتأثر بعد رحيل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واضاف عبد العال في تصريحات خاصه خلال تصريحات تليفزيونية، مع الاعلامي اسلام صادق ان الاهلي دائما لا يتأثر بغياب اي مدير فني على مدار تاريخه لانه يمتلك عناصر مميزة من خلالها يستطيع الفريق الفوز تحت اي مدرب آخر .

وتابع ان فايلر قدم آداء مميز مع الاهلي وحقق امتيازات كثيرة خلال هذا الموسم لكن في حال رحيله الفريق قادر علي مواصلة الانتصارات