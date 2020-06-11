شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الأهلي لن يتأثر بعد رحيل فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واضاف عبد العال في تصريحات خاصه خلال تصريحات تليفزيونية، مع الاعلامي اسلام صادق ان الاهلي دائما لا يتأثر بغياب اي مدير فني على مدار تاريخه لانه يمتلك عناصر مميزة من خلالها يستطيع الفريق الفوز تحت اي مدرب آخر .
وتابع ان فايلر قدم آداء مميز مع الاهلي وحقق امتيازات كثيرة خلال هذا الموسم لكن في حال رحيله الفريق قادر علي مواصلة الانتصارات
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال: الأهلي لن يتأثر بعد رحيل فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.