جراحة في ركبة فيدرر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضع السويسري روجيه فيدرر لجراحة ثانية في ركبته اليمنى خلال أقل من أربعة أشهر،وقد أكد عودته إلى ملاعب التنس في عام 2021 عندما سيكون في الأربعين من عمره، ما يُطرح سؤال عن إمكانية اعتزاله اللعب.

وقال اللاعب الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين في أغسطس/آب المقبل: «قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى».