شكرا لقرائتكم خبر عن «كاس» تصدر قرارها باستئناف سيتي ضد «ويفا» في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أمس الأربعاء، انتهاء جلسات الاستماع في استئناف مانشستر سيتي الإنجليزي لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) حرمانه المشاركة القارية لموسمين؛ بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وأشارت المحكمة إلى أن لجنة المحكِّمين المؤلفة من ثلاثة أشخاص «ستبدأ مناقشاتها وتحضّر قرارها في هذه القضية»، متوقعة صدوره «في النصف الأول من يوليو/تموز 2020».
وقرر الاتحاد القاري استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين؛ بسبب ما أعتبره الاتحاد «خروقاً خطرة لقواعد اللعب المالي النظيف».
وفي حال لم يكن القرار لمصلحة مانشستر سيتي، يمكن لسيتي رفع استئناف أخير أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
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