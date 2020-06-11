شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي ميرسيسايد»في غوديسون بارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس مدينة ليفربول على إقامة «ديربي ميرسيسايد» بين الغريمين التقليديين إيفرتون وضيفه ليفربول المتصدر على ملعب «غوديسون بارك» في 21 يونيو/ حزيران الحالي، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتخوفت دوائر شرطة وسلطات محلية في إنجلترا من تجمع المشجعين حول ملعبي الناديين في المدينة في خرق للقيود المفروضة بسبب تفشي «كوفيد-19»،ومع ذلك،وافق مجلس المدينة على إقامة المباراة في ليفربول بدلاً من ملعب محايد.
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