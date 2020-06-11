تأخير رواتب في إيفرتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمّ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبو إيفرتون الى مسؤوليه بالموافقة على تأخير دفع رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد النادي ان أنشيلوتي وأفراد جهازه الفني، وافقوا على اقتطاع ما يصل إلى 30 بالمئة من رواتبهم، وتأخير دفعها، اعتبارا من منتصف مارس.

كما وافق عدد من اللاعبين بشكل طوعي على تأخير دفع رواتبهم بنسب تصل الى 50 بالمئة، للأشهر الثلاثة المقبلة.