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تأخير رواتب في إيفرتون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمّ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبو إيفرتون الى مسؤوليه بالموافقة على تأخير دفع رواتبهم في ظل أزمة .

وأفاد النادي ان أنشيلوتي وأفراد جهازه الفني، وافقوا على اقتطاع ما يصل إلى 30 بالمئة من رواتبهم، وتأخير دفعها، اعتبارا من منتصف مارس.

كما وافق عدد من اللاعبين بشكل طوعي على تأخير دفع رواتبهم بنسب تصل الى 50 بالمئة، للأشهر الثلاثة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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