الـوحـدة يـكـمـل فـحـص مـنتسبيـه استـعـداداً لاستـئنـاف الـعـمـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكمل نادي الوحدة إجراء الفحص للموظفين والعاملين في النادي، للتأكد من سلامة الجميع من فيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي لأندية الإمارة، في إطار العودة التدريجية للعمل داخل أقسام وإدارات النادي المختلفة.

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وستتواصل فحوص كورونا للاعبي الفريق الأول ولاعبي الرياضات الجماعية والأجهزة الفنية والإدارية في الأيام المقبلة، على حسب الجدول الموضوع من قبل إدارة النادي.

وكان الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم في النادي حدد بداية يوليو المقبل موعداً لاستئناف نشاط التدريبات، تحسباً لكل السيناريوهات الخاصة بدوري الخليج العربي، حيث لم يصدر قرار رسمي بإلغاء المسابقة أو إكمالها، استعداداً لخوض مباريات دوري أبطال آسيا التي أعلن عن استئنافها في سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد خالد الهنائي المدير التنفيذي لنادي الوحدة، أن سلامة الموظفين واللاعبين وجميع منتسبي النادي هي من أولويات الإدارة في المرحلة المقبلة، وقال: «نحن حريصون على تأمين سلامة الجميع، ونستعد بشكل مكثف لعودة النشاط الرياضي واستئناف العمل مجدداً على صعيد جميع الألعاب وسنجري الفحوص بشكل مستمر للجميع، وستتواصل عمليات التعقيم أسبوعياً لجميع المنشآت والمرافق التابعة للنادي».