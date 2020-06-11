العويس: نعمل على إعادة ترتيب المنظومة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن بعض الشخصيات لا ترتقي بمستوى العمل في القطاع الرياضي، وأنه جار إعادة ترتيب المنظومة الرياضية في الدولة.

وأضاف في معرض رده على سؤال برلماني مقدم من أسامة أحمد الشعفار عضو المجلس الوطني حول شروط ممارسة المهن الرياضية ومعايير توظيف العاملين في القطاع الرياضي: هناك مشروع لتطوير هذه المعايير لمهن ووظائف قطاع الرياضة، وإعادة هيكلة المؤهلات العلمية، وتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات من أجل عمل منظومة لدليل شامل، وتحديد الأسس اللازمة للارتقاء بها، وتطوير مجموعة من المعايير الخاصة باعتماد المؤسسات المسؤولة عن تقديمها، وتم تشكيل فريق للتطوير وتصنيف المهن والوظائف لاعتماد المعايير وتحديد معايير واشتراطات خاصة بكافة المهن الرياضية، والعمل على إعادة هيكلة معهد إعداد القادة وهو المعني بإعداد القادة وفق منهجيات محددة، والعمل على إعداد قانون الرياضة وتطويره بما يضمن المستوى الذي يجب أن يحصل عليه العاملون في قطاع الرياضة.

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وأوضح العويس: «ينحصر إطار عمل الهيئة في وضع المعايير الأساسية المطلوبة للاعتماد وتوفير الدورات والتدريب ومتابعة الجزء الفني في الاتحادات، ومن يقوم بالاختيار اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات»، مشيراً إلى أن «القانون يحكم هذا الموضوع، ويجب أن نركز على المعايير التي تتعلق بعمل مجالس الإدارة، ولكن دور الهيئة ينحصر في الرقابة على بعض الأمور ووضع أطر عامة، ونحن بصدد التطوير في مركز إعداد القادة».

من جانبه، أكد أسامة أحمد الشعفار أنه على الرغم من أهمية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الأندية المحترفة والمؤسسات الرياضية في الدولة في مختلف المجالات التنظيمية والإدارية، فإنه لوحظ أن بعض العاملين في القطاع الرياضي غير مؤهلين من الناحية الدراسية والفنية.

وأضاف الشعفار: يتم تعيين مدربين من دون مؤهلات، وهذا الأمر تترتب عليه نتائج سلبية على اللاعبين وعلى مستقبلهم الرياضي والصحي، وأيضاً على مستوى الإنجاز الرياضي في الدولة، فما هي المعايير التي تستند إليها الهيئة في هذا الأمر؟