عبد الرازق: اللائحة الاسترشادية بها «عوار» وستجلب مشكلات كثيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تفاعل متخصصون في المجال الرياضي مع مستجدات انتخابات تشكيل مجالس إدارة الاتحادات للدورة الجديدة 2020 ـ 2024، في أعقاب إعلان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، إجراء الانتخابات دون تأجيل. وأوضح محمد عبد الرازق مدرب كرة اليد، منسق الجودة والتخطيط الاستراتيجي السابق في نادي شباب الأهلي، أن اللائحة الاسترشادية التي وزعتها الهيئة على الاتحادات للاسترشاد بها في وضع أنظمتها الأساسية، بها عوار وتحتاج إلى تنقيح، بحكم أنها ستشكل (في حال اعتماد بنودها) أساساً للعمل المستقبلي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم تعارض تلك الأنظمة مع اللوائح والمواثيق الدولية لتلافي أية مشاكل مستقبلاً، على غرار ما حصل في اتحادي ألعاب القوى والسباحة.

وتابع عبد الرازق: «حين يفشل اتحاد ما في وضع نظامه الأساسي، فهذا بالتأكيد فشل يؤكد عدم قدرته على إدارة شؤون لعبته، على خلفية أن بعض الاتحادات لم تنته من إعداد أنظمتها الأساسية، وبالتالي كيف لها أن تخوض الانتخابات؟».

وأضاف: «اللائحة الاسترشادية للاتحادات تحتاج إلى تعديلات وإضافات حتى لا تتضارب مع اللوائح والمواثيق المحلية والدولية الحاكمة للرياضة، ومن أهمها: تعريف الجهات الرياضية التي تشمل كل جهة تعمل في ميدان رعاية الرياضة في الدولة، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات، ويجب تضمين تعريف المجالس الرياضية. وعلى الرغم من أن نشأتها من الحكومات المحلية، فإنها جزء لا يتجزأ من رياضة الإمارات».

وأضاف: «بالنسبة للمادة 17 المتعلقة بالحد الأدنى للمشاركة، فقد قالت: «يلتزم مجلس الإدارة بإدراج مواد ضمن نظامه الأساسي بمعايير الحد الأدنى للمشاركة في المسابقات الرسمية المحلية للاتحاد حسب الفئات والمراحل العمرية التي تمنح أعضاء الجمعية العمومية حق التصويت والترشح»، ويجب أن يكون هناك حد أدنى يضعه الاتحاد لمن يرغب في المشاركة في أنشطته، علاوة على وزن تصويتي للأعضاء لمنحهم حق التصويت والترشح حسب مشاركاتهم.

أما بالنسبة للمادة 45/1 التي تقول: «يحق لكل عضو ترشيح مرشحين له في فئات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعنصر النسائي، بحيث يسمح له بالترشح في فئة واحدة بين فئتي الرئيس وعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى الترشيح لفئة العنصر النسائي».

وأقترح إعطاء النادي (العضو) الحق في ترشيح رئيس وعضو، وعنصر نسائي، ليكون الإجمالي ثلاثة من أجل توسيع قاعدة المشاركة».

وتابع: «بالنسبة للمادة 46/2، يمكن إضافة أنه لا يجوز للعاملين في هيئة الرياضة، أو المجالس الرياضية، الترشح للوجود في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة أو المعينة، أو بأي صفة كانت. وبالنسبة للمادة 57 الخاصة بمنح مجلس الإدارة جواز تشكيل مكتب تنفيذي لمعاونته في إنجاز أعماله، يجب ذكر شروط تكوينه مع توضيح الاختصاصات».