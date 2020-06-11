الشارقة يتفق مع جمعة ربيع للاستمرار مديراً فنياً للمراحل السنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن إدارة شركة الكرة بنادي الشارقة اتفقت مع المدرب جمعة ربيع المدير الفني لفرق المراحل السنية ومدرسة الكرة بقلعة الملك، للبقاء على رأس عمله في النادي خلال الفترة القادمة، وبعد اتفاق الطرفين لم يتبق شيء سوى التوقيع على العقد الجديد الذي يربط بين جمعة ربيع وإدارة ناديه الذي نشأ وترعرع ولعب فيه وظل به إلى أن أصبح مدرباً للعديد من فرق المراحل السنية ثم مدرباً للفريق الأول وحقق معه بطولة كأس رئيس الدولة 2003، ثم مديراً فنياً للمراحل السنية ومدرسة الكرة.

ويأتي تمسك الشارقة بجمعة ربيع نظراً لما يتمتع به من فكر وخبرات كبيرة في مجال الإشراف الفني والتدريب على مستوى مدارس التكوين، ومن المنتظر أن يعمل جنباً إلى جنب مع أكاديمية أياكس التي ستبدأ مشروعها مع نادي الشارقة خلال الفترة القادمة، وقد شهدت الأيام الماضية أكثر من اجتماع تنسيقي بين شركة الكرة وممثلي أكاديمية أياكس، حيث مثل نادي الشارقة في الجانب الإداري حسن أحمد الحمادي عضو الشركة ومشرف أكاديمية الكرة، وكانت جماهير نادي الشارقة أشادت بحديث علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي عبر قناة الشارقة الرياضية، عندما أكد أن جمعة من أبناء النادي المخلصين وأحق بالبقاء في ناديه، فيما أشاد جمهور الملك بخطوة عبدالله العجلة الذي أعلن عبر «الخليج الرياضي» تمسك نادي الشارقة بجمعة قبل الجلوس معه.

وتعتبر ثنائية النجاح والتفاهم والانسجام بين عبدالله العجلة رئيس شركة الكرة والخبير الكروي جمعة ربيع سر السهولة في التفاوض من أجل بقاء جمعة ربيع في ناديه، رغم أنه عندما تلقى اتصالاً هاتفياً من العجلة قبل أسابيع كان قد قطع شوطاً كبيراً في التفاوض مع ناديين من أندية المقدمة، ولكن العلاقة المميزة بين رئيس الشركة وجمعة ربيع شكلت القاسم المشترك في بقاء جمعة، ويذكر أن العجلة كان إدارياً لفريق نادي الشارقة في آخر مباراة لعبها جمعة مع الملك قبل الاعتزال، وكانت المباراة في البطولة العربية عندما قاد الشارقة من المنطقة الفنية آنذاك المدرب البرازيلي لابولا على سبيل الإعارة من نادي النصر.