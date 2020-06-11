«دبي الرياضي» يناقش سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

اتفق المشاركون في ملتقى عودة الجماهير للملاعب الرياضية الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي في مقر نادي النصر بدبي اليوم الأربعاء، على وضع بروتوكول وإجراءات استرشادية من أجل عودة الجماهير مستقبلاً إلى الملاعب، وذلك في حال إعطاء الضوء الأخضر من الحكومة والجهات المعنية بالدولة المختصة بهذا الشأن.

وشهد الملتقى مناقشات ومشاورات بين المشاركين من مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وأندية دبي وممثلي اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

ويأتي الملتقى ضمن حملة «التزامكم سعادة» واكتسب عنوانًا جديدًا مضافًا هو التشجيع الآمن الذي يلخص حرص مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وجميع الجهات على أن تكون عودة الجماهر لملاعبنا وصالاتنا وشواطئنا عودة إيجابية وآمنة.

وتحدث في الملتقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسالم المطوع أمين عام اتحاد الإمارات لكرة السلة، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي، ونجم كرة القدم الإسباني ميشيل سلغادو، وتوم فيليبس مدير عمليات الجولف في الشرق الأوسط، وأندرو موراي مدير الدائرة الطبية في الجولة الأوروبية للجولف، وجيركو زابو مدير الإعلام في الاتحاد المجري لكرة القدم.

وحضر فعاليات الملتقى عبدالقادر حسن من اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالباسط علي المدير التنفيذي لنادي النصر، والدكتور خالد الزاهد المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، وحميد يوسف المدير التنفيذي لنادي الوصل، وعلي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا.

وقال سعيد حارب إنهم حرصوا على أن يكون اللقاء في نادي النصر لتأكيد مكانة الأندية لدى المجلس، ولتسليط الضوء على دور الأندية في العمل الوطني عموماً والرياضي خصوصاً، لاسيما أن نادي النصر ونادي شباب الأهلي يضمان مركزاً للفحص من فيروس كورونا.

وأضاف: ندرك جيداً أن الجمهور متشوق للعودة للمدرجات ليس لكرة القدم وحسب بل لكل الرياضات الفردية والجماعية في الدولة والعالم، ومع العودة التدريجية للفعاليات الرياضية فإننا نخطط ونعمل على العودة التدريجية للجمهور بعناية، ونحن ندرك دور الجميع في هذه العودة كما نحرص على العمل مع شركائنا في شرطة دبي والمؤسسات الرياضية والإعلامية لخدمة الوطن والمجتمع وجعل ملاعبنا وبطولاتنا حافلة بالحماس والتشجيع والروح الرياضية، هذا اللقاء ليس لقاء مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وحسب، بل هو لقاء الجميع ونحن واثقون بأن الكل سيساهم في تحقيق الهدف من هذا اللقاء بالفكرة والكلمة والصورة، والمجال لمفتوح للحديث دونما أية قيود.

وأكد اللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أن الأوضاع الحالية أصبحت أفضل كثيراً من السابق بفضل الجهود التي تقوم بها كافة الجهات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة، لافتاً إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية نحو ذلك.

وكشف عن تجهيز كافة الاستعدادات لعودة الجماهير مجدداً بشكل آمن وفي انتظار قرارات الحكومة ولجنة الطوارئ والأزمات من أجل العودة التدريجية. وتضمن الملتقى عدة جلسات حملت الأولى عنوان "إجراءات عودة الجماهير في ظل جائحة كوفيد19".

وقال أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي الذي استعرض نماذج من الاتحادات العالمية التي بدأت في تطبيق عودة الجماهير التدريجية وهي الدوري المجري الذي سمح بعودة 5000 شخص بداية من 30 مايو الماضي، وبطولة الرجبي في نيوزيلندا التي سمحت بعودة الجماهير بداية من يوم 13 يونيو الجاري، والدوري السويسري الذي سمح بعودة 1000 شخص فقط بداية من 20 يونيو، والدوري البولندي الذي سمح بعودة 25% من الجمهور بداية من 29 يونيو الجاري. وأكد المهري أن مجلس دبي الرياضي خاطب 33 اتحادا رياضيا بشأن عودة النشاط الرياضي في هذه الرياضات.

ومن جانبه قدم بطي أحمد بن درويش الفلاسي عرضًا عن دور المؤسسات الرقابية لضمان التشجيع الآمن، حيث تحدث عن تأثير الجائحة في حضور الجماهير، وتفاعل القطاع الرياضي، وبرتوكول العودة إلى العمل، وبروتوكول عودة النشاط الرياضي، ومن ثم بروتوكول عودة الجماهير واستعرض فيها تجربة الدنمارك، وأكد خلال العرض على أن شرطة دبي تراهن على قوة وفاعلية الإعلام وبرامج التواصل والتوعية، والدور المشترك بين كافة الأطراف في رفع وعي الجمهور وتغيير سلوكه.

وكشف ميشيل سيلغادو نجم ريال مدريد السابق عن أن فيروس كورونا ترك أثرا سلبيا في حياته بعدما تسبب في وفاة والد زوجته ورئيس نادي ريال مدريد السابق، مؤكدا على انه استطاع أن يعيد ابنه من اسبانيا إلى الإمارات قبل توقف الطيران ما اعطاه فرصه ليكون بجانبه في مثل هذه الظروف الصعبة.

وأكد جيركو زابوا الممثل الإعلامي للاتحاد المجري لكرة القدم في مداخلة عبر الفيديو أن عودة الجماهير إلى الملعب تقتضي الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعاون الجماهير نفسها مع الجهات المنظمة.

وأضاف: لذلك قمنا بتنظيم نهائي الكأس الأسبوع الماضي في أجواء رائعة وبث رسائل توعوية للجمهور من خلال شاشات الملعب والتذكير بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيادي عند بوابات الدخول إلى الملاعب.