دورة تأهيلية افتراضية عن الرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت أمس الثلاثاء الدورة التدريبية لتأهيل المدربين في الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص بمشاركة أكثر من 200 مدرب ومدربة ألقاها «عن بعد» مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية في الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور عماد محيي الدين، وينظمها الأولمبياد الدولي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

واستعرض محيي الدين خلال الدورة تاريخ دخول الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص منذ عام 1989، التى حققت الكثير من الأهداف السامية التي كان يسعى إليها الأولمبياد الخاص من الدمج وتقبل الآخر.

وقال: «لو نظرنا إلى آخر الأرقام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستطعنا أن ندرك أهمية الرياضيات الموحدة، حيث إن آخر احصاءات المنطقة تشير إلى وجود 198482 لاعباً ولاعبة من بينهم 23833 يشاركون فى الرياضات الموحدة، ويقام فى العام الواحد 3559 مسابقة ولدينا 10472 مدرباً ومدربة، إضافة إلى 222 مدرسة موحدة بالمنطقة، ونسعى لزيادة تلك الأرقام مع انتهاء جائحة كورونا وعودة النشاط»، مؤكداً أن تلك الدورات شديدة الأهمية لأنها تجذب إلى الرياضات الموحدة المزيد من المدربين.

بدوره عبر طلال الهاشمى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته البالغة بهذا الإقبال من قبل المدربين والمدربات، حول الرياضات الموحدة التى تعد من الجوانب المميزة التي أتاحها الأولمبياد الخاص بأن يشارك ذوو الإعاقة الفكرية مع أقرانهم من غير المعاقين فى فريق واحد.

وقال: «تأتي أهمية هذه الدورة الافتراضية لتجهيز عدد كبير من المدربين والمدربات مع عودة الأنشطة بانطلاق برنامج موسع للرياضات الموحدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ونسعى إلى الوصول لعدد أكبر من المشاركين فى تلك الرياضات خاصة مع تزايد الإقبال الهائل الذي تشهده الرياضات الموحدة فى العالم التي تتميز بأنها تشمل الرياضات الجماعية والفردية».

وأضاف: «لدينا خطة متكاملة اعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي وبدأنا بالفعل الخطوات التنفيذية لها، التي روعي فيها تغطية جميع الجوانب المتعلقة بأنشطة الأولمبياد الخاص ومحاولة الحفاظ على الإرث الذي جنيناه من استضافة أبوظبي للألعاب العالمية عام 2019».