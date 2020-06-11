«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم برنامج تطوير المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أنه وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي سيقوم خلال الفترة المقبلة باطلاق برنامج لتطوير الكوادر التدريبية في رياضات الدفاع عن النفس وذلك بنظام الاتصال المرئي وبالتعاون مع الاتحادات المحلية والدولية من خلال إقامة دورات تدريبية معتمدة.

جاء ذلك على هامش الجلسة الثالثة من ملتقى الشارقة الدولي الذي ينظمه النادي وتم تخصيصها لرياضة التايكواندو وشارك فيها أبطال اللعبة من بعض الدول العربية مثل فاطمة الزهراء ابو يوسف وجواد العشاب من المغرب وسيف عيسى من مصر، وشيماء التومي من تونس، وأشرف على الجلسة المحاضر والمدرب الدولي بدر الدين المدغري من أستونيا وشارك في الجلسة طارق جمعة السويدي عضو مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مشرف التايكواندو.

وفي ختام المناقشات أشاد المشاركون بتوجه ادارة النادي لتنظيم برنامج تدريبي للكوادر التدريبية في رياضات الدفاع عن النفس مؤكدين أنه سيعود بفوائد إيجابية.