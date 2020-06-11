أوزبكستان والصين بطلتا شباب وفتيات آسيا للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأستاذ الدولي نادر عبد الستاروف من أوزبكستان بالمركز الأول في بطولة آسيا للشباب للشطرنج وحل في المركز الثاني أراش تاهباز من إيران وجاء ثالثاً شمس الدين فوخيدوف من أوزبكستان. وفي بطولة الفتيات فازت باللقب لاعبة الصين كايو نانج وحلت في المركز الثاني لاعبة منغوليا مونخ زول بينما جاءت الهندية أربيتا موخيرجي في المركز الثالث.

وشهد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الحفلة الافتراضية التي أقامها الاتحاد الاسيوي للشطرنج في ختام بطولة آسيا الفردية للشباب والفتيات «أون لاين» تحت 20 سنة التي أختتمت مساء الثلاثاء بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 43 دولة آسيوية.

وألقى هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج كلمة الاتحاد القاري موجهاً الشكر إلى رئيس الاتحاد الدولى على تشريفه الحفل وهنأ الاتحادات الفائزة والأبطال المتوجين وشكر فريق العمل وحكام البطولة والفريق الفني من شركة تشيس كوم وشركة نيرفانا للسياحة الراعي الرسمي للحدث.

هذا وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بجهود الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج في تطوير شطرنج آسيا وتنويع أنشطة الاتحادات وهنأ الفائزين في البطولة الآسيوية مشيداً بالتنظيم الاحترافي للحدث وأعلن خلال كلمته نية الاتحاد الدولي للشطرنج تنظيم أولمبياد الشطرنج العالمي هذا العام «أون لاين».

وأدار البطولة بنجاح طاقم حكام برئاسة الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الاسيوي للشطرنج والحكام هارون الرشيد من بنجلاديش وكي تشان من هونج كونج والحكم باتريك لي وفيليكس بولويابوي.