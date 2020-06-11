شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يبحث استعدادات الموسم الجديد وعودة النشاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة نادي خورفكان اجتماعها الدوري مساء أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة غالبية أعضاء المجلس، لمناقشة آليات واشتراطات عودة النشاط الرياضي للألعاب الجماعية والفردية بالنادي، وكيفية استقبال اللاعبين للموسم الجديد مع استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحفاظ على سلامة كل المنتسبين ومرتادي النادي، كما ناقش اللقاء عدداً من المواضيع المدرجة في طاولة الاجتماع.
وبحث الأعضاء بعض المقترحات المتعلقة بعودة النشاط في الأول من أغسطس المقبل، مع مراعاة كافة التوجهات من مجلس الشارقة الرياضي بهذا الخصوص وأجندة الاتحادات الرياضية، مع إجراء تقييم شامل لعمل الأجهزة الفنية والإدارية لمختلف الفرق الرياضية في الفترة الماضية تماشياً مع سياسة النادي ونهجه الاحترافي المتمثل في التقييم الموسمي لكافة أفراد المنظومة، وبحث أفضل الطرق لتجويد الأداء وتحقيق الأهداف الموضوعة.
وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للموسم الجديد وفق الخطة الاستراتيجية، منوهاً باكتمال العمل في أغلب منشآت ومرافق النادي عبر تجهيز الملعب الرئيسي والصالة الرياضية والملاعب الفرعية ووحدة العلاج الطبيعي بجودة وكفاءة عاليتين، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.
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