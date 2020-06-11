500 مشارك في فعالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد فعالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية الافتراضية التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي في 3 يونيو الجاري بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، تفاعلاً كبيراً وإقبالاً مميزاً من مختلف فئات المجتمع ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى ما يقارب 500 مشارك من داخل وخارج الدولة.

وقال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: «سعداء بالإقبال الكبير على هذه الفعالية خلال أسبوع منذ انطلاقتها وسعداء أكثر لوجود مشاركات من دول خارج الدولة منها السعودية وعمان والكويت والبحرين والهند وأمريكا؛ حيث يعزز نجاحها تشجيع المجلس المستمر على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة».

وأضاف: «هذا الإقبال الواسع لهذه الفعالية وغيرها من الفعاليات السابقة التي تم تنظيمها مؤخراً بإشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، يؤكد لنا مدى الاهتمام من الجمهور والمهتمين والرياضيين على ممارسة هذه الرياضة ورغبة مختلف فئات المجتمع من كلا الجنسين لعدم التوقف عن ممارسة النشاطات المحببة لديهم، تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية بالالتزام بالمنزل واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية للحفاظ على السلامة العامة».

وختم: «نتوقع نجاحاً مميزاً لهذه الفعالية وارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاركين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن التسجيل في هذه الفعالية متاح حتى تاريخ 29 يونيو الجاري».