الإمارات تنظم بطولة افتراضية دولية لكرة الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، لإطلاق أول بطولة افتراضية دولية نهاية الشهر الجاري تسمح لكل اللاعبين المحليين والعرب، وكل راغب في المشاركة من مختلف دول العالم، بالانضمام إليها عن بعد في منافسات المحاكاة بنفس قوانين تنس الطاولة المعتمدة دولياً.

وأكد حسن الزرعوني أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة، أن البطولة تقام لأول مرة في المنطقة، وسيعلن عنها قريباً على الموقع الرسمي للاتحاد، وأنها تعد استثماراً مميزاً لفترة توقف النشاط وفرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين المحليين في الأندية والمنتخبات في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى عودة النشاط بشكل طبيعي، على ضوء توجيهات الهيئة العامة للرياضة.

وقال الزرعوني: «بالنسبة لاستئناف المسابقات خاطبنا الأندية لاستكمال بطولة الدوري في سبتمبر المقبل بشكل مبدئي، على ضوء توصية لجنة المسابقات، ونتابع إجراءات تعقيم الصالات، وضوابط الأندية مع المجالس الرياضية لعودة النشاط للأندية، في ظل توفير التباعد الاجتماعي».

وأضاف أن اتحاد اللعبة لديه تصور لمسابقات الموسم المقبل أيضاً بشكل مبدئي، في الوقت نفسه الذي يترقب فيه تعليمات اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، بخصوص التوقيتات المقترحة لإجراء الانتخابات للتجهيز لها، ودعوة الأندية لاعتماد النظام الأساسي من الأندية، وعقد الجمعية العمومية غير العادية.

وعن اشتراطات استكمال الدوري المحلي قال أحمد البحر مدير المنتخبات الوطنية، إن استئناف مسابقة الدوري سيكون بالشروط المعتمدة نفسها للموسم الحالي؛ أي لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة أو تسجيل أي لاعب جديد. أما بخصوص الموسم المقبل ومسابقاته، فقد تم الاتفاق على موعد مبدئي لانطلاقها في أكتوبر المقبل، على أن تبدأ ببطولات المراحل السنية.

وعن المنتخب قال: «سنعتبر مسابقة الدوري في سبتمبر المقبل، فرصة لإعداد اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية في أكتوبر2020، وسيمثل منتخبنا فيها 5 لاعبين هم عبدالله البلوشي، وصلاح الدين عبد الحميد، وعيسى البلوشي، وزبير هاشم، وهزاع محمد محمود».

وعن عودة لاعبي المنتخب للتدريبات في الصالات مع تطبيق التباعد الاجتماعي قال: «رياضتنا في الأساس ليس فيها احتكاك مباشر، والمسافة بين اللاعب وزميله المنافس على الطاولة هي نفسها المسافة الاحترازية المطلوبة، وكل لاعب لديه أدواته الخاصة به، والصالات الرياضية بذلت جهوداً كبيرة في التعقيم خلال الفترة الأخيرة، ونحن ننتظر انتهاء فترة الامتحانات لنعلن برنامج العودة لتدريبات اللاعبين في الصالات والإجراءات اللازمة لذلك، والأقرب أننا سنستخدم صالة شباب الأهلي، مع إبلاغ اللاعبين بمواعيد كل منهم في التدريب، بحيث لا يسمح بدخول أعداد كبيرة في وقت واحد، مع مراعاة التعقيم بعد كل حصة».

وأشار البحر إلى أنه سيتم تنظيم دورة عن بعد لترقي الحكام في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري يستفيد منها 64 حكماً مواطناً معتمداً، لترقيتهم من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الثانية إلى الأولى، ومن الأولى إلى الدرجة الدولية، وسيكون بها محاضر دولي معتمد هو الكابتن أيمن عبد الحميد، وسيتم تقديم الامتحان فيها عن بعد.

وأضاف أنه سيتم تنظيم دورة أخرى للحكام الجدد للراغبين في الانضمام إلى مجال التحكيم، تركز على طلبة الجامعات واللاعبين المواطنين، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل دولية للمدربين عن بعد، بالتعاون مع الاتحاد الدولي في 5 يوليو المقبل.