شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة العلاقات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، تشكيل لجنة العلاقات الدولية، برئاسة سالم علي الشامسي، عضو مجلس الإدارة وعضوية كل من عنود زيد الشحي، محمد سيف الكتبي، منصور أحمد النيادي، مهرة محمد الخاجة، والدكتور سالم حميد الدرعي، مستشاراً للجنة.

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