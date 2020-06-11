اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لحكام كرة الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء، ورشة عمل فنية بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لمناقشة القوانين والتعديلات الجديدة على قانون لعبة كرة الصالات.

شارك في الورشة التي قدمها عبدالله الشحي عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي 24 حكماً ، وتمت مناقشة التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الموسم الجديد والتي شملت 12 مادة من أصل 17 في قانون كرة قدم الصالات، منها ركلة البداية والتي أصبح يجوز تسجيل هدف مباشرة منها في مرمى الفريق المنافس، كما أن إشارة نهاية المباراة ستكون وفقًا لجهاز ضبط الوقت وليس صفارة الحكم، وتمت زيادة ركلات الترجيح لتصبح 5 ركلات بدلاً من 3 ركلات.

وأكد إبراهيم المنصوري عضو لجنة الحكام حرص اللجنة على إقامة مثل هذه الورش والمحاضرات لاطلاع كافة الحكام على التعديلات الجديدة ومناقشتها معهم من أجل تطبيقها بالشكل الأمثل، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بمجلس الشارقة الرياضي، لتطوير اللعبة والمساهمة بانتشارها من خلال تنظيم العديد من البطولات والأنشطة المختلفة.