راضي يدعو درجال ومحمود إلى عدم الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا أحمد راضي نجم الكرة العراقية السابق، زميله عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي ، ويونس محمود قائد المنتخب العراقي السابق إلى عدم الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي في الانتخابات المقبلة.

وقال راضي: سوف التقي قريباً مع درجال لكي أدعوه إلى سحب ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي في الانتخابات المقبلة، لأنه الآن يشغل منصباً مهماً يمكن من خلاله أن يسهم في تطور الكرة العراقية.

وأضاف: كذلك ستكون هناك جلسة مع اللاعب السابق يونس محمود تسير في ذات السياق الذي اتبعته مع درجال، سبب الدعوة التي سأوجهها لكل من درجال ومحمود يعود إلى أنني أريد أن ندخل كفريق موحد هدفه تطوير الكرة العراقية، لا ندخل كمتنافسين وبالتالي تتشتت الجهود.

وتوقع راضي أن يستجيب درجال ومحمود إلى طلبه، مبيناً أنه هذه المرة سوف يخوض الانتخابات مهما كانت الظروف ولن ينسحب منها مثلما حدث سابقاً.

وكشف راضي، أن ناجح حمود رئيس الاتحاد العراقي الأسبق لكرة القدم ينوي الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.