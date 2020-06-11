رومارينهو يقرر فسخ عقده مع اتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أفادت مصادر متطابقة بأن مهاجم اتحاد جدة رومارينهو فسخ عقده مع ناديه، مستغلاً عدم حصوله على 3 رواتب متتالية من فبراير وحتى مايو الماضي والبالغة 1.2 مليون يورو بواقع 300 ألف يورو شهرياً.

وأكدت المصادر أن اللاعب استفاد من المادة 14 في قوانين الفيفا التي تجيز للاعب فسخ عقده إذا لم يحصل على رواتبه لمدة 3 أشهر متتالية.

وقانونياً تحرك الاتحاد لاحتواء الأزمة بأمل منع اللاعب من التصعيد للفيفا، لأن ذلك سيضر بالنادي وقد يكلفه المنع من التسجيل لفترتين، ما حدا بالإدارة التي يرأسها أنمار الحائلي الطلب من القانونيين في إدارته البحث عن مخرج.

ونزل الخبر كالصاعقة على جماهير الاتحاد التي كانت تعول على اللاعب لقيادة فريقها في المرحلة المقبلة بعد النجاحات التي حققها، ما جعل إدارة النادي تعلن في نوفمبر 2019 تجديد عقد اللاعب البرازيلي حتى 2022 علماً بأن عقده الحالي سينتهي في 30 يونيو الجاري.

وبات رومارينهو ثاني لاعب في الاتحاد يلجأ لفسخ العقد، حيث سبقه في ذلك المغربي مروان داكوستا في ديسمبر الماضي.