العراق يلعب ودياً مع الأردن وسوريا وفيتنام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

يخوض المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين ثلاث مباريات ودية في إطار استعداداته لخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

قال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، إن «المنتخب العراقي سيواجه نظيره الأردني في الدوحة في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، والمنتخب السوري 16 سبتمبر/ أيلول ولم يتم الاتفاق على مكان إقامة المباراة».

وتابع كوركيس، أن «الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، فاتحت الاتحاد الفيتنامي لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وننتظر رد الاتحاد الفيتنامي بشأن إقامة المباراة من عدمها».