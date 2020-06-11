سكيلاتشي:كنت فاشلاً والكرة أنقذتني من الانحراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث الأيقونة الإيطالي سلفاتوري سكيلاتشي(55 عاماً) الملقب بـ«توتو» لاعب ميسينا درجة ثانية ويوفنتوس وانتر ميلان والفائز بجائزة الحذاء والكرة الذهببة في نهائيات مونديال 1990 عن حياته في زمن كورونا بعد عمله كمستشار في باليرمو وممثل بدور رئيس مافيا في التلفاز.

قلب صيف 1990 حياة هذا المهاجم 180 درجة، ففي المباراة أمام منتخب الأرجنتين بقيادة مارادونا، منح سكيلاتشي، خيار الهجوم الخامس بعد نجوم من أمثال باجيو وفيالي ومانشيني، إيطاليا هدف التقدم في الدقيقة 17 وكسب القلوب باحتفاليته لكن إيطاليا خسرت بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، ويعيش سكيلاتشي اليوم في منزله في باليرمو ويقوم بزراعة النباتات في حديقته الواسعة ويقول:«أحب الطبيعة، أنا محظوظ لأن لدي حديقة واسعة كي أزرع فيها جميع ما أحتاج من الخضراوات والفواكه».

يعتزم سكيلاتشي إعادة فتح مدرسة باليرمو للهواة التي يديرها وهي نفس المكان الذي بدأ فيه مسيرته بعد استئناف الموسم في إيطاليا ويعلق:«كنت فاشلاً في المدرسة وكرة القدم أنقذتني من طريق العصابات في صقلية»، يعمل سكيلاتشي أيضاً معلقاً مساعداً في اليوفنتوس ويضيف:«أشعر بمحبة الناس في كل مكان ليس لما فعلته في الملعب بل لأنني أخصص دائماً وقتاً للبسطاء فأنا كنت لا شيء ثم تحولت لهداف كأس عالم». التقى سكيلاتشي في عام1994 عندما لعب لفريق جوبيلو أوتاوا الياباني بمدرب أرسنال السابق أرسين فينجر الذي كان يدرب «ناجويا جرامبوس أيت» وتحول الإيطالي بعدها لمشجع دائم للمدفعجية.