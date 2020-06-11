شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحتفل بعودة الليجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوس الكرة في إسبانيا كبير ولاتوقفه جائحة كورونا ولا غيرها، ودفعت عودة عجلة الليجا للدوران الناس في شوارع العاصمة مدريد لتعليق زينة تحمل شعارات وقمصان الفرق المتنافسة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وبلباو وفياريال وغيرها.

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