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إسبانيا تحتفل بعودة الليجا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوس الكرة في إسبانيا كبير ولاتوقفه جائحة ولا غيرها، ودفعت عودة عجلة الليجا للدوران الناس في شوارع العاصمة مدريد لتعليق زينة تحمل شعارات وقمصان الفرق المتنافسة مثل وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وبلباو وفياريال وغيرها.

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