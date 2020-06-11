درس عمره 17 عاماً من رونالدو للينجارد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر شريط فيديو يعود لعام 2003 يظهر فيه صفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد كريستيانو رونالدو (18 عاماً) مقابل 12,24 مليون استرليني من سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهو يقدم درساً كروياً لأطفال الأكاديمية ومن بينهم جيسي لينجارد (10 سنوات) نجم الفريق الحالي الذي تعلقت أنظاره بالأيقونة، ويظهر رونالدو الذي لم يكن يتقن الإنجليزية كثيراً حينها وهو يقول للصغار :"أستمتع بالمواجهات الفردية، هذه طبيعتي مذ كنت طفلاً في ماديرا".

ويظهر في الفيديو السير أليكس فيرجسون الذي عقد الصفقة بعد مشاهدته يلعب أمام فريقه مباراة ودية وهو يقول :" سرعته مع الكرة بكلى قدميه والتلاعب بها واتخاذ قرار سريع والتنقل بين المواقع بسرعة مذهلة جعلني أنهض من شدة الإعجاب"، بعد 15 عاماً من تلك المقابلة بين رونالدو ولينجارد حدثت المواجهة بين اليونايتد واليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، افتتح رونالدو التسجيل لكن الضحكة الأخيرة كانت لفريق جيسي الذي سجل هدفين في آخر 5 دقائق لتنتهي المباراة 2-1.