رضا عبد العال: الزمالك بيدور على حقه في قضية نادي القرن إيه اللي مزعل الأهلي ومجلس إدارته

أكد رضا عبد العال، مُحلل فريق البريمو أنه ليس مهمًا من هو صاحب لقب القرن الافريقي سواء كان فريق الأهلي او الزمالك والأهم ألا يخرج هذا اللقب من مصر .

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" ان هذا اللقب مهم وشرف لأي ناد في مصر ، وان يكون صاحب هذا اللقب ناديا مصريا يُعد إضافة قوية للكرة المصرية .

وتابع : الزمالك بيدور على حقه في قضية نادي القرن إيه اللي مزعل الأهلي ومجلس إدارته,معقبا :اللي ليه حق يدور عليه ، و طالما نادي الزمالك يمتلك مستندات تثبت إن من حقه اللقب فلا توجد مشكلة.

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وأختتم "عبدالعال" حديثه قائلا : الكلمة الأولى و الأخيرة للمحكمة الرياضية ، سواء اللقب للأهلي أو الزمالك فكلاهما في النهاية أندية مصرية.

جديرا بالذكر كان نادي الزمالك قد إبديء اعتراضه على حصول الأهلي على اللقب، ووضعه لافتات على أسوار النادي تحمل جملة "الزمالك نادي القرن القرن الحقيقي".