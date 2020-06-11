سموحة يؤكد سلامة إجراءات إنشاءاته و مشروعاته الاستثمارية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الأجهزة التنفيذية والرقابية من المنطقة الشمالية العسكرية وحي شرق وقسم سيدي جابر التي تواجدت أمس الأربعاء في محيط النادي لم تكن تستهدف نادي سموحة على الإطلاق وكانت متواجدة من أجل إيقاف أعمال إنشاء حمام السباحة الذي ينشىء حاليا داخل ناديالجياد.
وقال المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لبوابة الوفد: "ليس لدينا ما نخفيه في أي أجراءات داخل نادي سموحة فكل مزايداتنا أو أعمال إنشائية داخل النادي تخضع لرقابة الدولة بكافة أجهزتها والرقابة الإدارية على رأسها حيث كانت تشاركنافي كل خطوات مزايداتنا الأخيرة والتي أثمرت عن استثمارات بلغت 3 ميار جنيه تدخل خزينة النادي على مدار الثلاثة أعوام القادمة.
وأشار المهندس محمد فرج عامر إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من النشاط تجاه المزيد من المشروعات الاستثمارية سواء في مقر النادي في سموحة أو فرع برج العرب الذي سيشهد انطلاقة رائعة جديدة لاستكمال أعمال الإنشاءات هناك وإطلاق مجموعة جديدة من المشروعات .
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