محمود الشامي يوضح موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
أكد محمود الشامي، أنه لن يترشح في انتخابات اتحاد الكرة في ظل إلغاء مقعد النائب.
وأضاف الشامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة في ظل التنافس بين هاني أبو ريدة وأحمدشوبير، كما أكد أنه لن يترشح على مقعد العضوية.
وأردف الشامي أنه في حال وجود منصب نائب اتحاد الكرة المصري سيخوض الانتخابات بشكل مستقل، مشيرًا إلى أنه لن ينضم إلى قائمة هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير.
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