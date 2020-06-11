محمود الشامي يوضح رأيه في بند الـ 8 سنوات بلائحة اتحاد الكرة

أوضح محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق رأيه في بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة. وقال الشامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "أرفض بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة". أون تايم سبورتس، "أرفض بند الـ 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة". وأضاف "رأيي أن يكون باب الترشح بدون قيد، فالأدء هو من سيقيم مجلس إدارة اتحاد الكرة". فالأدء هو من سيقيم مجلس إدارة اتحاد الكرة". وتابع: "بند الـ 8 سنوات سيسبب أزمات، فبعض المجالس سيحاول تطبيقه والبعض الآخر سيحاول إلغاؤه". Advertisements وأتم تصريحاته: "انتخابات اتحاد الكرة في جميع الأحوال ستكون لمدة عام واحد فقط".

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