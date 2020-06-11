بنفيكا يتعادل إيجابيا مع بورتيمونينسي في الدوري البرتغالي

تعادل فريق بنفيكا مع نظيره بورتيمو نينسي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري البرتغالي.
وافتتح أهداف اللقاء بيزي لاعب بنفيكا في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ثم في الدقيقة 31 أضاف أندريهألميدال الهدف الثاني للفريق، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة استطاع فريق بورتيمونينسي أن يستعيد قواه بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 66 عن طريق لاعبه،دينير كيليمنتي، ثم أضافوا هدف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق جونيور تافاريس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 .
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بنفيكا نقطة واحدة ليحتل مركز الوصيف في ترتيب الدوري البرتغالي حتى الآن برصيد 61 نقطة، بينما يحصد بورتيمو نينسى نقطة واحدة ليحتل المركز السابع عشر من ترتيب نفس البطولة.
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