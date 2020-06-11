تصريح ناري من رضا عبدالعال عن لقب نادي القرن

أكد رضا عبد العال، أنه ليس مهمًا من هو لقب القرن الإفريقي سواء كان فريق الأهلي أو الزمالك والأهم ألا يخرج هذا اللقب من مصر.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، أن هذا اللقب مهم وشرف لأي نادٍ في مصر ، وأن يكون

صاحب هذا اللقب نادٍ مصري يُعد إضافة قوية للكرة المصرية.

وتابع أن فريقي الأهلي والزمالك من أكبر الأندية في إفريقيا نظرًا للبطولات التي حققوها وعدم خروج اللقب خارج الفريقين فهو شرف كبير للدوري المصري.