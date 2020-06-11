مرتضى منصور يقرر إطلاق اسم محمد صيام على أحد قاعات نادي الزمالك

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اطلاق اسم الناقدالرياضي محمد صيام على أحد القاعات داخل نادي الزمالك.
وتوفي الناقد الرياضي محمد صيام، مس الأربعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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