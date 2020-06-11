عبد العال: أطالب وزير الرياضة وهيئة الإعلام بالتدخل لحل أزمة الأهلي والزمالك

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو، إنه يطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهيئة الإعلام بالتدخل لحل الأزمة بين أندية القمة في الدوري المصري. وأضاف عبد العال في حديثه لبرنامج "البريمو " على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن الأجواء لا تستحمل تواجد صراع بين الأهلي والزمالك بسبب الأوضاع التي تتواجد في البلد من أزمة فيروس لبرنامج "البريمو " على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن الأجواء لا تستحمل تواجد صراع بين الأهلي والزمالك بسبب الأوضاع التي تتواجد في البلد من أزمة فيروس كورونا وسعي اتحاد الكره لإعادة النشاط الرياضي من جديد. وتابع أن حل هذه الأزمة ستكون في صالح الكرة المصرية والمنتخب الوطني خاصة وأن الأزمة إذا لم يتدخل أي مسؤل ستتصاعد الأمور ولن يتم حلها نهائي.

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