النجم الساحلي يحسم الجدل حول التعاقد مع كارتيرون

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، صباح اليوم الخميس، أن النادي لم يتحدث بخصوص التعاقد مع كارتيرون المدير الفني للزمالك ، إلا في حالة وجود تعاقد رسمي.
وقال قيس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "النجم الساحلي لن يتحدث بخصوص أي مفاوضات مع كارتيرون إلا في حال توقيعه رسميا، نتابع رغبة الزمالك فيتجديد تعاقد كارتيرون النجم الساحلي".
و أضاف: "بدأت التحضيرات لاستئناف النشاط الرياضي منذ الاثنين الماضي، ونأمل في إنهاء الدوري التونسي في المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وعلاقتنا بالنادي الأهلي ممتازة جدا ومشكلة مستحقات كوليبالي تنتهي بشكل ودي".
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