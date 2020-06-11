أكد الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم الخميس، أنه بناءً على معلومات ومصادر من داخل الاتحاد الإفريقي، استقرت لجنة الأندية بالتحاد على بدء البطوللات الإفريقية في سبتمبر المقبل. سبتمبر المقبل. وقال شوبير خلال برنامجه ملعب أون تايم: "لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي استقرت على بدء البطولات الإفريقية الجديدة، دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، واستكمال البطولات الحالية منها في شهر سبتمبر المقبل". دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، واستكمال البطولات الحالية منها في شهر سبتمبر المقبل". وأضاف: "كما أقرت لجنة الأندية أنه هناك استثناء للأهلي والزمالك والودادالمغربي والرجاء في مدة القيد للبطولة القادمة من دوري أبطال إفريقيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: لجنة الأندية بالكاف استقرت على عودة البطولات الإفريقية سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.