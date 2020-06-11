محارب الصحراء على أعتاب ريال مدريد

زفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية نبأً سارًا لريال مدريد الإسباني بشأن مساعيه لضم متوسط ميدان إي سي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر.
ويتعلق الأمر ببداية نظر الروسونيري في بيع محارب الصحراء، وهو ما يُعد تغييرًا في موقف النادي، حيث كان يرفض التنازل عنه في البداية.
ولن تسُر هذه التطورات ريال مدريد فقط
وكان نادي العاصمة الفرنسية أول من اتخذ خطوات ملموسة لضم صاحب الـ22 عامًا، حيث قدم عرضيّن، الأول بـ30 مليون يورو والثاني بـ40 مليون يورو، ورفضهما ميلان، الذي يرغب في الحصول على قيمة الشرط الجزائي لـ بن ناصر، والمُقدر 50 مليون يورو.
وذكرت صحيفة توتو سبورت أن ميلان بدأ في البحث عن بديل لـ بن ناصر، ويضع عينه على متوسط ميدان إسبانيول الإسباني مارك روكا، الذي يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 40 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن بن ناصر لعب 23 مباراة مع النادي اللومباردي منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وصنع خلالهم هدفًا واحدًا.
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