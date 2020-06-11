عبد الحفيظ يتسبب في معاقبة مرتضى منصور لخالد الغندور

أكد رئيس الزمالك مرتضى منصور أنه بصدد توقيع عقوبة رسمية على مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك “خالد الغندور” بسبب تحدثه بالإيجاب عن مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” في حلقة يوم الاربعاء 10-6-2020 من برنامج زملكاوي.

ووجه خالد الغندور الشكر إلى سيد عبد الحفيظ على شاشة قناة الزمالك، بعدما تمنى لابنة الغندور الشفاء العاجل، عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.

لكن موقف الغندور تجاه عبد الحفيظ لم يرض مرتضى منصور، لا سيما بعد الحلقة الساخنة من برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي والتي ظهر فيها عبد الحفيظ يوم الاثنين الماضي، وشن خلالها وابل من الانتقادات لإدارة نادي الزمالك، ووصف خلالها “مرتضى منصور” بلقيط الرياضة المصرية لعدم ممارسته أي لعبة من قبل (اقرأ المزيد).

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وقال مرتضى منصور في مكالمة هاتفية مع قناة الزمالك في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الخميس “لم نقم بتأسيس قناة الزمالك من أجل توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مهما كان السبب”.

وأضاف مرتضى منصور “إذا أراد خالد الغندور توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ ليفعل ذلك عبر مكالمة هاتفية”.

وأوضح في نهاية حديثه “لا يمكنك شكر شخص يُهين الزمالك يوميًا، خالد الغندور سيُحاسب لأن قناة الزمالك قناة محترمة”.

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