لحق بايرن ميونخ بباير ليفركوزن إلى المباراة النهائية من كأس ألمانيا (DFB Pokal) بعد تغلبه بهدفين لهدف على ضيفه آينتراخت فرانكفورت في المباراة التي جرت مساء اليوم الاربعاء 10-6-2020 على ملعب آليانز آرينا.

بدت مباراة الليلة سهلة بالنسبة لبايرن ميونخ في دقائقها الأولى عندما استحوذ على مجريات الأمور، قبل أن يكلل مجهوداته بهدف مُبكر حمل توقيع لاعبه الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة 14.

وجاء الهدف برأسية جميلة من بيريسيتش من الوضع طائرًا بعد تلقيه تمريرة عرضية ذكية داخل منطقة الجزاء من توماس مولر – أفضل صانع ألعاب في ألمانيا هذا الموسم -.

ورغم الهدف والأداء الهجومي القوي لبايرن ميونخ، صمد فريق فرانكفورت أمام الإندفاع الهجومي والضغط المتواصل من أصحاب الضيافة، لينهي الشوط الأول متأخرًا بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني أدرك فرانكفورت هدف التعديل في الدقيقة 69 بفضل تغيير مزدوج قام به المدير الفني للفريق “هوتر” عندما أشرك الثنائي دا كوستا وكامادا بدلاً من جاكينوفيتش وتوري في الدقيقة 66.

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وصنع كامادا هدف التعديل بعرضية أرضية ذكية من الجهة اليسرى داخل صندوق العمليات، وجدت دا كوستا الذي قابلها بتصويبة مباشرة بالقدم اليسرى على أقصى يمين مانويل نوير، ليعلن التعادل في الدقيقة 69.

لكن فرانكفورت لم يهنأ لأكثر من 5 دقائق بالتعادل، حيث تمكن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التقدم بمتابعة ممتازة لتمريرة كيميتش داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجهة اليمنى أرسلها الظهير الأيمن الكندي المتألق ألفونسو ديفيز.

ورغم مشاركة كل من باس دوست وتورو في الخط الأمامي لفرانكفورت مع البرتغالي آندري سيلفا خلال الدقائق العشر الأخيرة، إلا أن بايرن ميونخ هو مَن كاد يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف في أكثر من مناسبة، وسط تألق كبير من المدافعين والحارس كيفن تراب الذي أزاح تصويبة من كيميش وشبه إنفراد من توماس مولر.

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إليكم فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا