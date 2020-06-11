ديبالا يفرض شروطه على يوفنتوس قبل التجديد ويغازل برشلونة



رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية الأوروبية حالياً نتيجة توقف البطولات من جراء انتشار فيرورس "كورونا المستجد"، وبدء عودتها تدريجياً من دون حضور جماهيري، فإن الأرجنتيني باولو ديبالا يشترط الحصول على راتب ضخم لتجديد عقده مع يوفنتوس.



وكشفت صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية، أن ديبالا مستعد لتمديد عقده مع يوفنتوس، لكنه يضع شروطاً صعبة، قد تدفع به إلى الرحيل، بالتزامن مع تصريحات أدلى بها، وبدا أنه من خلالها يغازل برشلونة الإسباني.



وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في تمديد عقد ديبالا الذي ينتهي عام 2022، لضمان الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة، وعدم الاضطرار إلى بيعه عقب نهاية الموسم المقبل بسعر قليل، مع بقاء موسم واحد في عقده.



وقالت إن ديبالا أبلغ إدارة النادي أنه مستعد لتجديد العقد، لكن بشرط الحصول على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، أي ضعف ما يحصل عليه حالياً، ويجعله في المركز الرابع بقائمة الأجور داخل يوفنتوس.



ويتصدر النجم البرتغالي كرييستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في يوفنتوس براتب يصل إلى 31 مليون يورو سنوياً، يليه ماتياس دي ليخت (8 ملايين يورو) وغونزالو هيغواين وميراليم بيانيتش (7.5 مليون يورو) ثم ديبالا براتب يبلغ 7.3 مليون يورو.



ووفقاً للصحيفة الإيطالية فإن إدارة يوفنتوس على استعداد لمنح ديبالا راتباً يصل إلى ما بين 11 و12 مليون يورو، ليصبح في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو، لكن ذلك لن يكون كافياً للاعب الأرجنتيني.



وفرض ديبالا نفسه بقوة في تشكيلة يوفنتوس خلال الموسم الحالي، بعدما انحسر دوره في الموسم السابق مع قدوم رونالدو، وبات جزءاً مهماً في تشكيلة الفريق؛ وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى محاولة تجديد عقده.





وكان ديبالا على وشك الرحيل عن يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه قرر في نهاية الأمر الاستمرار مع يوفنتوس.



وشارك ديبالا خلال الموسم الحالي في 34 مباراة، وسجل 13 هدفاً وقدّم 12 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تثبت مدى أهميته في تشكيلة "السيدة العجوز"، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل توقفه برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو ملاحقه المباشر.



وكان ديبالا، البالغ من العمر 26 عاماً، قال في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، إنه مستعد لتمديد عقده مع يوفنتوس، مبدياً سعادته بوضعه الحالي مع الفريق.



وقال ديبالا: "من الواضح أنني لاعب في هذا النادي وأنا سعيد لوجودي هنا. الناس يحبونني كثيراً وأنا أحب الناس. لديّ تقدير كبير للنادي والناس الموجودين هنا، لديّ علاقة جيدة مع الرئيس، وبالتأكيد في مرحلة ما، سوف يأتون للحديث معي، أو ربما لا… لا أعرف".



وتابع: "في لحظة ما، قد يكون هناك تجديد محتمل، لكن ذلك يعتمد على يوفنتوس"، موضحاً: "في الوقت الحالي لا يوجد شيء، حقاً. تتبقى سنة ونصف سنة في عقدي، وهي فترة ليست طويلة، وأنا أفهم أن كل ما حدث (أزمة فيروس كورونا المستجد) ليس سهلاً على النادي، ولكن تم تجديد عقود لاعبين آخرين. لذلك نحن ننتظر".



وأشاد ديبالا ببرشلونة بطل إسبانيا ومواطنه ليونيل ميسي. ورداً على سؤال عن إمكانية دفاعه عن ألوان النادي الكاتالوني يوماً ما، قال: "الحقيقة هي أن برشلونة فريق كبير عالمياً ومع وجود ميسي يصبح أكبر بكثير. سيكون الأمر رائعاً جداً، لكن يوفنتوس مذهل أيضاً ويضم حالياً لاعبين رائعين".

وارتبط اسم ديبالا سابقاً بنادي برشلونة الذي كان يبحث عن خليفة للبرازيلي نيمار الذي رحل عام 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، لكنَّ تقارب طريقة لعبه مع مواطنه ليونيل ميسي أخرجه من قائمة المرشحين.



المصدر: عربي بوست