رياضة | الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم عن مواعيد عودة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والتي توقفت منذ شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

‏وذكرت قناة RMC الفرنسية أن بطولة دوري ابطال اوروبا سوف تعود في شهر اغسطس المقبل وستكون المباريات من جولة واحدة بعد لعب مباريات الاياب المتبقية اما دور الثمن النهائي سوف يكون في يوم 10 اغسطس وستقام المباراة️ النهائية في لشبونة بالبرتغال بدلا من تركيا.

ومن المنتظر أن يعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن المباريات المتبقية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي هذا الشهر.

وكشفت تقارير عالمية اليوم أنه لأول مرة منذ وقت طويل سيقام دور ربع ونصف النهائي مباراة واحدة فقط في ملعب محايد، على أن يكون النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم 23 أغسطس.