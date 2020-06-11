رياضة | مانشستر يونايتد يجهز لصفقة تاريخية من أجل موهبة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يجهز لصفقة تاريخية من أجل موهبة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم نجم نادي برشلونة الإسباني، انسو فاتي، ضمن انتقالات الصيف المقبل.

وكان تقدم مانشستر يونايتد بعرض لبرشلونة قيمته 100 مليون يورو، لضم الجناح الشاب، أنسو فاتي، لكنه قوبل بالرفض من إدارة البلوجرانا، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

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وعلى الرغم من ذلك فإن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبدأ يفكر في طريقة جديدة لكسر الشرط الجزائي في عقد فاتي، والذي تبلغ قيمته 170 مليون يورو.

ويبحث برشلونة تجديد عقد انسو فاتي خلال الفترة الحالية، من أجل رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.

وقامت إدارة مانشستر يونايتد بإرسال الوكيل البرتغالي الشهير، خورخي مينديز، لمعرفة مدى استعداد اللاعب الإسباني للانتقال إلى أولد ترافورد، وجاء الرد غير مسرورا، حيث أبدى فاتي رغبته في البقاء ببرشلونة حاليا.